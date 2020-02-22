На металлургическом комбинате погиб человек: подробности

По факту гибели машинистки начали уголовное производство. Фото: 0629.com.ua

На металлургическом комбинате в Мариуполе погибла машинистка.

"Под процессуальным руководством Мариупольской местной прокуратуры №2 проводится досудебное расследование по факту гибели машиниста конвейера на территории аглофабрики ПАО "ММК им. Ильича", - сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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Труп машинистки с телесными повреждениями обнаружили 21 февраля около 18:10 на решетке конвейера.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.272 УК Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

8 февраля в Тернополе двое рабочих погибли при прокладке траншеи для теплотрассы. Спасатели достали из-под завалов мужчин, но спасти им жизнь не удалось.