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суббота, 08 февраля 2020 18:41

Рабочих насмерть засыпало землей

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Рабочих насмерть засыпало землей
В Тернополе погибли рабочие. Фото: полиция

В Тернополе двое рабочих погибли при прокладке траншеи для теплотрассы.

"8 февраля в 1.46 в дежурную часть полиции поступило сообщение о несчастном случае на стройке. Прораб сообщил, что во время копания траншеи для теплотрассы к одной из новостроек Тернополя, в результате сдвига завалило землей двух рабочих", - говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции .

Спасатели достали из-под завалов мужчин, но спасти им жизнь не удалось.

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Погибшие являются жителями Одесской и Донецкой областей.

В недостроенной многоэтажке по ул. Жадова в спальном районе Кропивницкого 18-летний мужчина упал в шахту лифта. Трагедия произошла 14 января.

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Дата
08
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