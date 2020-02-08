Рабочих насмерть засыпало землей

В Тернополе погибли рабочие. Фото: полиция

В Тернополе двое рабочих погибли при прокладке траншеи для теплотрассы.

"8 февраля в 1.46 в дежурную часть полиции поступило сообщение о несчастном случае на стройке. Прораб сообщил, что во время копания траншеи для теплотрассы к одной из новостроек Тернополя, в результате сдвига завалило землей двух рабочих", - говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции .

Спасатели достали из-под завалов мужчин, но спасти им жизнь не удалось.

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Погибшие являются жителями Одесской и Донецкой областей.

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