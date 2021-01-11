На Львовщине произошло землетрясение

10 января во Львовской области произошло землетрясение.
Толчок магнитудой около 1,9 балла зафиксировали в районе села Луки Самборского района в 13:13, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
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"Землетрясение такой мощности человеком на поверхности не ощущалось", - сообщили спасатели.
Толчок зафиксировали измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона.
3 января в 00:00 в селе Барбово Мукачевского района Закарпатской области произошло землетрясение. Подземные толчки были магнитудой около 1,8 на глубине 3,7 км.
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