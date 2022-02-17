На линии разграничения зафиксировано около 500 взрывов – ОБСЕ

Миссия ОБСЕ зафиксировала около 500 взрывов на линии разграничения. Фото: Украинская правда

С вечера 16 февраля до утра следующего дня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала около полутысячи взрывов вдоль линии разграничения на востоке Украины.

В большинстве взрывы зафиксированы в районах населенных пунктов Станица Луганская и Золотое, сообщил глава СММ в Украине Яшар Халит Чевик во время заседания Совета Безопасности ООН, созванного Россией по поводу выполнения минских соглашений, сообщил "Укринформ".

После 11:20 по киевскому времени зафиксировано около 30 взрывов.

Приблизительно в полдень "СММ попросила стороны неукоснительно придерживаться обязательства по прекращению огня", добавил Чевик, отметив важность "перейти к деэскалации и не допустить дальнейшего ухудшения ситуации".

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По его словам, СММ "знает и отслеживает" сообщения о жертвах среди гражданского населения, ущерб, причиненный гражданской инфраструктуре.

Чевик также пожаловался на ограничение свободы передвижения СММ для выполнения возложенных на миссию задач и блокирования ее работы.

Глава СММ отметил сложности пересечения линии разграничения для гражданских лиц, ведь работает только два пункта пропуска из имеющихся пяти.

Российские оккупанты обстреляли Станицу Луганскую примерно в 9:00 17 февраля. Один снаряд попал в детский садик, где на тот момент находились дети. По предварительным данным, малыши не пострадали. Контузии подверглись двое воспитательниц заведения. Также пострадал мужчина. Через час боевики обстреляли школу в поселке Врубовка в Луганской области. На момент атаки в ОШ на ул. Школьной, 5 находились 30 учащихся и 14 работников. О пострадавших не сообщают. В результате обстрела повреждены окна школы и газопровод в поселке Врубовка. Без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.