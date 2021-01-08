На лестнице многоэтажки нашли задушенную женщину

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В Винницком городском суде арестовали без права на залог 28-летнего мужчину.

Он избил и задушил свою 42-летнюю знакомую в арендованной ею квартире. Тело выбросил на лестничной площадке между 4 и 5 этажами, где его нашли соседи. Мужчину застали в квартире, где он мыл пол, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Погибшей оказалась 42-летняя жительница Винницкого района, которая в этом доме снимала квартиру. Подозреваемого в убийстве задержали на месте преступления, во время того, как он в ее квартире мыл пол, пытаясь скрыть следы преступления. По предварительной информации следствия, между женщиной и ее гостем возник конфликт, в ходе которого мужчина избил потерпевшую и задушил. Чтобы скрыть следы преступления и избежать наказания, злоумышленник вынес тело женщины из квартиры. Причину своего поведения задержанный объяснить не может", - рассказал начальник Винницкого районного управления полиции Виталий Курчик.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве 52-летней Людмилы Мухи. Женщину со связанными руками в луже крови нашли на балконе собственной квартиры. К преступлению причастен 42-летний сожитель убитой. Его задержали на Дарницком железнодорожном вокзале.