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суббота, 20 февраля 2021 13:33

На Крещатике схватили четырех карманных воровок: показали фото
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В Киеве на Крещатике, 38 задержали 4 жительниц Закарпатской области.

Женщин подозревают в совершении карманных краж. Об этом пишет Telegram-канал "Киев Оперативный".

В Киеве на Крещатике задержали 4 жительниц Закарпатской области, подозреваемых в совершении карманных краж
Фото: t.me/KyivOperativ
В Киеве на Крещатике задержали 4 жительниц Закарпатской области, подозреваемых в совершении карманных краж
В Киеве на Крещатике задержали 4 жительниц Закарпатской области, подозреваемых в совершении карманных краж
В Киеве на Крещатике задержали 4 жительниц Закарпатской области, подозреваемых в совершении карманных краж

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"Идут такие Крещатику, а за ними" шлейф "из пострадавших, у которых исчезают личные вещи. Берегите карманы, друзья! К сожалению, правосудие на них не распространяется", - подписал фото задержанных автор публикации.

Отмечается, что задержанные - 25-летняя Елена Пава, ранее судимая за кражи и грабеж. 44-летняя Сильвия Матей, ранее судимая за кражи. 30-летняя Мария Лакатош, ранее судимая за кражи. 20-летняя Ирина Дерей, тоже ранее имела судимость за кражи.

В столице на Левом берегу поймали в маршрутке карманных воров. Мужчины были вооружены ножами. Происшествие случилось в маршрутном такси №580 на остановке "Дарницкий парк".

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Дата
20
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