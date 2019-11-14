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четверг, 14 ноября 2019 15:23

На Киевщине чиновник наехал на журналистов

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На Киевщине чиновник наехал на журналистов
На Киевщине сельский голова провоз на капоте журналиста. Фото: скрин с видео ЦЖР

Чиновник сельсовета в Бориспольском районе Киевской области протянул на капоте журналистов-расследователей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Конфликт произошел 13 ноября в селе Дударков Бориспольского района между журналистами "Центра журналистских расследований" и Дударковским сельским головой Николаем Гуральником.

Журналисты приехали в Дударковский сельский совет в приемное время, чтобы задать вопрос сельскому голове.

Мужчина отказался отвечать на вопросы представителей СМИ. Вместо этого сел за руль своего автомобиля и поехал, несмотря на то, что движение ему преградили журналисты. Одого из них чиновник "провез" на капоте несколько десятков метров.

"Гуральник начал убегать на собственном авто и сбил людей! К счастью, люди успели схватиться за капот и проехали на нем около 60 метров. При этом, чиновник за рулем только набирал скорость. Если бы ребята не ударили по стеклу, неизвестно чем бы закончилось. Хорошо, что физических повреждений не имеют ребята, которые ехали на капоте, однако дедушку - жителя села забрала скорая на рентген", - сообщили на youtube-канале ЦЖР.

Полиция открыла уголовное производство по признакам препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Также относительно должностного лица составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение имущества.

Полиция устанавливает все детали уголовного преступления выясняет роль каждого участника инцидента.

Дело о препятствовании журналистской деятельности съемочной группы программы расследований "Схемы" на свадьбе сына бывшего генпрокурора Юрия Луценко закрыли.

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Дата
14
ноября

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