На Караваевых дачах при загадочных обстоятельствах погиб мужчина

19 февраля около 5:00 на рельсах у Караваевых дач в Киеве нашли тело мужчины. Его заметил машинист поезда, который проходил мимо.
При предварительном осмотре врачи обнаружили на теле погибшего травмы. Скорее всего, он упал с перрона или его сбил поезд. На куртке были свежие рваные дыры, будто он зацепился о край состава, пишет Информатор.
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Рядом с погибшим лежал телефон и документы, которые помогли установить его личность. Это 54-летний житель Житомирской области.
Все обстоятельства гибели мужчины устанавливают правоохранители.
Между станциями Цебров-Озерная Зборовского района Тернопольской области между путями нашли тело неизвестного мужчины. Его заметил машинист электрички, которая проезжала по этому пути.
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