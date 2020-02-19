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среда, 19 февраля 2020 11:16

На Караваевых дачах при загадочных обстоятельствах погиб мужчина
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Возле Караваевых дач в Киеве на рельсах нашли мертвым 54-летнего мужчину
Фото: kiev.informator.ua
Возле Караваевых дач в Киеве на рельсах нашли мертвым 54-летнего мужчину
Возле Караваевых дач в Киеве на рельсах нашли мертвым 54-летнего мужчину
Возле Караваевых дач в Киеве на рельсах нашли мертвым 54-летнего мужчину
Возле Караваевых дач в Киеве на рельсах нашли мертвым 54-летнего мужчину

19 февраля около 5:00 на рельсах у Караваевых дач в Киеве нашли тело мужчины. Его заметил машинист поезда, который проходил мимо.

При предварительном осмотре врачи обнаружили на теле погибшего травмы. Скорее всего, он упал с перрона или его сбил поезд. На куртке были свежие рваные дыры, будто он зацепился о край состава, пишет Информатор.

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Рядом с погибшим лежал телефон и документы, которые помогли установить его личность. Это 54-летний житель Житомирской области.

Все обстоятельства гибели мужчины устанавливают правоохранители.

Между станциями Цебров-Озерная Зборовского района Тернопольской области между путями нашли тело неизвестного мужчины. Его заметил машинист электрички, которая проезжала по этому пути.

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