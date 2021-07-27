На Хортице произошел масштабный пожар

На территории Национального заповедника "Хортица" в Запорожье возник крупный пожар.

Распространению пламени на территорию острова способствовали сильный ветер и жаркая погода. Об этом сообщает РБК.

Пожар тушили около 70 пожарных и добровольцы из пожарной бригады заповедника.

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Директор Национального заповедника "Хортица" предположил, что причиной масштабного пожара был поджог. Это предположение будет проверять полиция.

В Сумской области спасатели тушили огонь, разгоревшийся на пшеничном поле площадью 90 га. Инцидент произошел вблизи села Суховерховка.