На границе завернули заслуженную артистку России

Российскую актрису Розу Хайруллину не пустили в Украину. Фото: скриншот с видео

Российской актрисе запретили въезд в Украину на 3 года. Причина - незаконное посещение оккупированного Крыма.

Во вторник, 2 марта, она прибыла в аэропорт "Борисполь" рейсом Минск - Киев, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Пограничники выяснили, что гражданка России - актриса театра и кино, заслуженная артистка России - посещала Крым. Россиянка объяснила, что на украинский полуостров ездила с частным визитом весной 2020-го и попала туда авиарейсом. В то же время зафиксированы и другие ее визиты на оккупированную Россией территорию Украины", - говорится в сообщении.

Актрисой оказалась 59-летняя Роза Хайруллина. В Украине она планировала принять участие в киносъемках.

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В феврале 2021-го российскую актрису Глафиру Тарханову также не пустили в Украину, запретив въезд на 3 года. В прошлом году она незаконно находилась в оккупированном Россией Крыму.