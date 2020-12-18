Скандальный российский рэпер выступит в Украине

Русский репер Моргенштерн выступит в Украине. Фото: Александр Порядченко

В столичном Дворце спорта 3 июня 2021 года состоится концерт российского репера Моргенштерна. Настоящее имя - Алишер Валеев. Концерты также запланированы в Харькове - 4 июня и Запорожье - 6 июня.

Анонсировал его выступление в Facebook Александр Порядченко, основатель сервиса кontramarka.ua, где 21 декабря стартует продажа билетов.

"Творчество Валеева делит людей на 2 стороны. Одни называют его величайшим шоуменом и долбаным гением. Другие говорят, что он долбаный, но не гений, а бесталанный пацан, который разжижает мозги молодежи и заставляет их тупеть. Что же Алишер Валеев "выбросит" на концерте в Киеве? Конечно, ответ мы получим в июне, к которому теперь определенно стоит дожить", - написал Порядченко.

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8 декабря в Украине был объявлен день траура из-за пожара в торгово-экономическом колледже Одессы, в котором погибли люди. В тот же день в городе выступил российский исполнитель. Морґенштерн нецензурно высказался о трауре, назвав его "показухой". На следующий день местные активисты пришли штормовать клуб "Палладиум", где дал концерт рэпер.