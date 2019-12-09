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понедельник, 09 декабря 2019 22:24

Одесские активисты штурмовали ночной клуб, в котором российский рэпер высмеял пожар

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Одесские активисты штурмовали ночной клуб, в котором российский рэпер высмеял пожар
Владелец ночного клуба извинился за инцидент. Фото: Думская

Одесские активисты в понедельник, 9 декабря, пришли в ночной клуб "Палладиум", где накануне российский рэпер Morgenshtern нецензурно высмеял смертельный пожар в колледже.

Активисты написали на окнах клуба "Сепарклуб закрыт" и положили у входа шины, передает Думская.

Участникам акции также удалось зайти внутрь заведения. Там они немного пошумели и разбросали мебель. После этого к активистам вышел владелец клуба Валерий Твердовский, который публично извинился и заявил, что "больше такого здесь не будет".

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На этом акция закончился.

8 декабря в Украине был объявлен день траура из-за пожара в торгово-экономическом колледже Одессы, в котором погибли уже 12 человек. В тот же день в городе выступил российский исполнитель. Морґенштерн нецензурно высказался о трауре, назвав его "показухой".

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09
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