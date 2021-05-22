На дороге не разминулись три автомобиля, много пострадавших: кадры аварии

В Ровно столкнулись два Renault и Volkswagen. Пятеро людей оказались в больнице.

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Авария произошла 22 мая около 8:50 по ул. Иванова, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"На момент ДТП во всех машинах находилось восемь человек, пятеро - четыре женщины и мужчина - травмированы. Все госпитализированы в больницу, где их состояние оценивают медики. Погибших нет", - рассказали спасатели.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

На трассе Киев-Чоп в тройном столкновении погибли 43-летние мужчина и женщина из Червонограда. Ехали в легковушке Renault Kangoo и столкнулись с автовозом Scania и еще Chevrolet Cruze. Авария произошла в селе Козева Стрыйского района на Львовщине.