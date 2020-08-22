На Covid-19 заболел еще один политик

Чиновник находится на самоизоляции. Фото: Социальные сети

Председатель Тернопольской областной администрации Владимир Труш заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в facebook.

"Друзья, только что исследования на Covid-19 показали у меня положительный результат.

Сейчас нахожусь на самоизоляции. Врачи назначили курс медикаментозного лечения. Самочувствие - не самое лучшее.

Решать проблемы области в дальнейшем буду дистанционно", - написал чиновник.

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За сутки количество больных коронавирусом увеличилось в Украине почти на 2,3 тысячи. По состоянию на 8:40 22 августа зафиксировано уже почти 103 000 случаев коронавирусной болезни Covid-19.