На Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение

 
Ексклюзивы
1/5
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
Просмотров: 855
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1755
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 3447
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 8874
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7401
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
1 Просмотров: 116850
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6914
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3060
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2862
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6795
Фото
Все фото
4
3
6
4
5
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
Россияне расстреляли журналиста The New York Times
Россияне расстреляли журналиста The New York Times
&quot;Регионал&quot; Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
"Регионал" Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
Авиаудары по Житомирской области: люди остались без крыш и окон
Авиаудары по Житомирской области: люди остались без крыш и окон
Россияне полсотни раз обстреляли Луганскую область: есть погибшие и раненые дети
Россияне полсотни раз обстреляли Луганскую область: есть погибшие и раненые дети
Видео
Все видео
"Мы в Чечню ехали, а попали в Украину. Роемся здесь по мусоркам" - перехватили разговор оккупантов
"Мы в Чечню ехали, а попали в Украину. Роемся здесь по мусоркам" - перехватили разговор оккупантов
Представителям СМИ запретили въезд в Ирпень
Представителям СМИ запретили въезд в Ирпень
Захватчики выстрелили по школе в Николаевской области - людей спасают из-под завалов
Захватчики выстрелили по школе в Николаевской области - людей спасают из-под завалов
Оккупанты обстреляли телевышку под Славянском - СМИ
Оккупанты обстреляли телевышку под Славянском - СМИ
Оккупанты обстреляли Попасную фосфорными боеприпасами
Оккупанты обстреляли Попасную фосфорными боеприпасами
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 738
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 351
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3249
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 4671
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 9009
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 1071
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
воскресенье, 13 марта 2022 18:32

Спецтема: Война России против Украины

На Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение

  Комментировать
На Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение
Фото: focus.ua

На Чернобыльской АЭС возобновлено электроснабжение.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

"Сегодня благодаря невероятным усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго", наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС, захваченное российскими оккупантами. Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе", – говорится в сообщении.

Пока системы охлаждения отработанных ядерных сборок снова работают в штатном режиме, не от резервного питания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ ликвидировали триста оккупантов: 200-х доставлят в морги в Ростов-на-Дону

"Отмечаю, что ЧАЭС - это объект украинской энергетики, и нам не нужна никакая помощь со стороны кого-либо для обеспечения или возобновления электроснабжения на наши объекты. Да, наши энергетики действительно герои, но самими подвигами невозможно обеспечить ядерную безопасность в условиях военной агрессии", - пишут.

В "Энергоатоме" в очередной раз обратились к международным партнерам, Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ с просьбой помочь защитить ядерные объекты.

Россияне захватили ЧАЭС 24 февраля. 9 марта станция была полностью обесточена. Ремонтные работы и восстановление энергопитания были невозможны из-за боевых действий. В заложниках оккупантов – работники станции.

10 марта специалисты отремонтировали одну секцию, но внешнее электроснабжение все еще было отключено, что указывает на то, что в других местах еще есть повреждения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
3
 Просмотров: 49564
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 46597
&quot;России не победить&quot; – в США рассказали, что купят для Украины
"России не победить" – в США рассказали, что купят для Украины Просмотров: 33635
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
17
 Просмотров: 27114
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ Просмотров: 22890
Происшествия
Россияне убили волонтера Кононова прямо в инвалидной коляске
Россияне убили волонтера Кононова прямо в инвалидной коляске Просмотров: 1089
ВСУ ликвидировали триста оккупантов: 200-х доставлят в морги в Ростов-на-Дону
ВСУ ликвидировали триста оккупантов: 200-х доставлят в морги в Ростов-на-Дону Просмотров: 5367
"Мы в Чечню ехали, а попали в Украину. Роемся здесь по мусоркам" - перехватили разговор оккупантов
"Мы в Чечню ехали, а попали в Украину. Роемся здесь по мусоркам" - перехватили разговор оккупантов
 Просмотров: 3583
Представителям СМИ запретили въезд в Ирпень
Представителям СМИ запретили въезд в Ирпень
 Просмотров: 279
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
4
 Просмотров: 1548
Больше всего комментируют
13
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
6
"Доверять России уже нельзя" – Зеленский сказал, как завершать войну
6
В Раде готовят закон о запрете ОПЗЖ
5
"Регионал" Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
3
Боевые действия утихнут через 1-1,5 месяца - Арестович
Голосов: 887
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть