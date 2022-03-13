На Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение

Фото: focus.ua

На Чернобыльской АЭС возобновлено электроснабжение.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

"Сегодня благодаря невероятным усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго", наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС, захваченное российскими оккупантами. Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе", – говорится в сообщении.

Пока системы охлаждения отработанных ядерных сборок снова работают в штатном режиме, не от резервного питания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ ликвидировали триста оккупантов: 200-х доставлят в морги в Ростов-на-Дону

"Отмечаю, что ЧАЭС - это объект украинской энергетики, и нам не нужна никакая помощь со стороны кого-либо для обеспечения или возобновления электроснабжения на наши объекты. Да, наши энергетики действительно герои, но самими подвигами невозможно обеспечить ядерную безопасность в условиях военной агрессии", - пишут.

В "Энергоатоме" в очередной раз обратились к международным партнерам, Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ с просьбой помочь защитить ядерные объекты.

Россияне захватили ЧАЭС 24 февраля. 9 марта станция была полностью обесточена. Ремонтные работы и восстановление энергопитания были невозможны из-за боевых действий. В заложниках оккупантов – работники станции. 10 марта специалисты отремонтировали одну секцию, но внешнее электроснабжение все еще было отключено, что указывает на то, что в других местах еще есть повреждения.