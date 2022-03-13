ВСУ ликвидировали триста оккупантов: 200-х доставлят в морги в Ростов-на-Дону

Оккупанты продолжают нести немалые потери.

Только из одного полка российской армии украинские защитники ликвидировали 300 террористов, пишет журналист Роман Цымбалюк.

"В 33 мотострелковом полку (в/ч 82717, г. Камышин, Волгоградская область) потери убитыми составляют более 300 военнослужащих. последующего захоронения", - говорит.

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"18-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Почти 13 тысяч убитых оккупантов. Это больше, чем в обеих чеченских войнах. Россия потеряла тысячи единиц военной техники. Они потеряли 74 самолета, 86 вертолетов. Мы понимаем, что у них есть еще. Но мы понимаем, что и мы будем защищаться дальше, Украина не сдается, военные не сдаются, народ не сдается. Борется Украина вся, героически", - сказал Зеленский.