На Черниговщине инвалид развращал ребенка

10 июля на Черниговщине полиция задержала 51-летнего инвалида второй группы, который развращал 11-летнюю девочку в лесополосе возле поселка.

"Сегодня решающий день - все же будет принят ВР Украины законопроект #6607, направлен именно на защиту будущего нашей страны - наших детей, иначе подонки будут продолжать издеваться и насиловать и список убитых и изнасилованных детей будет расти каждый день", - написал в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Но следующей за этими изнасилованными и убитыми детьми-Татьяной Мизиной, Настей Балябиной, Алиной Васютиной, Дарьей Лукяненко, может уже сегодня быть знакомый ребенок, вопрос только - чей...?", - пишет Аброськин.

Автор: facebook.com Законопроект #6607

На Днепропетровщине родной дедушка совершал развратные действия в отношении 9-летней внучки.На Львовщине 14-летнюю девушку насиловал ее знакомый, 37-летний мужчина. Ребенок пропал 27 июня, о чем в полицию сообщили родители."Ее разыскивали в течение суток более сотни полицейских. Нашли на вторые сутки. С девушкой, еще ребенком, все время находился ее знакомый. По ее словам, именно этот человек вступал с ним в половые отношения"