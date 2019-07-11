На Черниговщине инвалид развращал ребенка

10 июля на Черниговщине полиция задержала 51-летнего инвалида второй группы, который развращал 11-летнюю девочку в лесополосе возле поселка.
"Сегодня решающий день - все же будет принят ВР Украины законопроект #6607, направлен именно на защиту будущего нашей страны - наших детей, иначе подонки будут продолжать издеваться и насиловать и список убитых и изнасилованных детей будет расти каждый день", - написал в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
"Но следующей за этими изнасилованными и убитыми детьми-Татьяной Мизиной, Настей Балябиной, Алиной Васютиной, Дарьей Лукяненко, может уже сегодня быть знакомый ребенок, вопрос только - чей...?", - пишет Аброськин.
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