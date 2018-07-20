На базе отдыха произошло массовое отравление детей

Массовое отравление произошло на частной базе отдыха "Сан Марино" в селе Морское Березанского района Николаевской области.

10 человек обратились за медицинской помощью. Из них 8 детей и двое взрослых, передает пресс-служба Николаевской ОГА.

Пострадавших направили в инфекционное отделение больницы с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция.

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Состояние всех пациентов стабильное, средней тяжести.

В частном детском оздоровительном заведении санаторного типа "Славутич" в селе Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области 2 июля отравились дети. 12 воспитанников "Школы художественной гимнастики Дерюгиных", которые тренируются и отдыхают в лагере, пожаловались на тошноту, головокружение и рвоту. Больше всего пострадала 8-летняя девочка.

Кишечная палочка, стафилококк и патогенная флора - все это обнаружили эксперты в отобранных образцах из лагеря. Смену закрыли.