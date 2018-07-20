Отравление в лагере: Родители девочки, которая в коме, рассказали о состоянии дочери

8-летняя девочка впала в кому после отравления в лагере под Киевом. Фото: Depo.Київ

8-летняя Марго, самая тяжелая из отравившихся в лагере "Славутич", пережила сложную операцию на головном мозге. Врачи воздерживаются от прогнозов относительно ее состояния.

Ее родители круглосуточно находятся в отделении токсикологии столичного "Охматдета". Две недели назад туда привезли их ребенка в коме и на аппарате искусственной вентиляции легких. Положительной динамики врачи за это время не наблюдают, сообщает ТСН.

Родители уже готовят судебный иск в лагерь, материальных возмещений не просят, требуют только наказать виновных.

Мама девочки рассказала, что в день отравления медперсонал лагеря убеждал родителей, что состояние девочки удовлетворительное. "Я приезжаю туда и вижу: мой ребенок лежит никакой, это мягко говоря", - рассказала женщина. Первое, что бросилось в глаза - раздутый живот дочери. "Говорю: Маргуся, вставай, котик, я тебе помогу, в туалет отведу тебя. На что она говорит: мамочка, я не могу идти. Я ее подвожу, мы проходим буквально два метра и она теряет сознание".

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Далее была скорая, которая доставила Марго в районную больницу. В течение ночи врачи там боролись за жизнь девочки - у него останавливалось дыхание, начинались страшные судороги, ребенок в сознании так и не пришла. "Сначала врачи сказали, что вкололи ей расслабляющее и она вошла в медикаментозный сон, но медикаментозный сон так и не закончился", - говорят родители.

Они уже консультировались с зарубежными клиниками, но и в Америке, и в Европе им отвечают одинаково. "Конкретного лечения для вашего ребенка не существует", - рассказывают они.

Украинские же медики отказываются даже прогнозировать, сможет ли девочка выйти из комы - процент такой вероятности невысок.

Больше всего родителей возмущает тот факт, что ребенку вовремя не оказали помощь, скрывали ее состояние. Семья уже готовит иск в суд. "Нет позиции, что мы хотим какого-то возмещения или каких-то материальных благ. Позиция такова, что ребенок пострадал в результате ненадлежащих санитарных условий и какой-то служебной халатности со стороны должностных лиц данного лагеря. Соответственно, они должны быть привлечены к ответственности", - пояснил адвокат Тарас Беспалый.

В частном детском оздоровительном заведении санаторного типа "Славутич" в селе Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области 2 июля отравились дети. 12 воспитанников "Школы художественной гимнастики Дерюгиных", которые тренируются и отдыхают в лагере, пожаловались на тошноту, головокружение и рвоту. Больше всего пострадала 8-летняя девочка. Кишечная палочка, стафилококк и патогенная флора - все это обнаружили эксперты в отобранных образцах из лагеря. Смену закрыли.