Отравление в лагере: Родители девочки, которая в коме, рассказали о состоянии дочери

 
Ексклюзивы
1/5
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
Просмотров: 2431
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 540
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 5508
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1044
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3105
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3618
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 131404
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 828
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2097
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
3
3
10
12
6
Мотоциклист разбился о пожарное авто
Мотоциклист разбился о пожарное авто
Деньги вместо таланта: на взятке поймали руководство консерватории
Деньги вместо таланта: на взятке поймали руководство консерватории
Швеция пылает: страна просит помощи в борьбе со стихией
Швеция пылает: страна просит помощи в борьбе со стихией
3 авто в металлолом: на трассе произошла смертельная авария
3 авто в металлолом: на трассе произошла смертельная авария
&quot;Сотрудники&quot; администрации президента похитили мужчину
"Сотрудники" администрации президента похитили мужчину
Видео
Все видео
Водитель грузовика "прокатил" на капоте инспектора Укртрансбезопасности
Водитель грузовика "прокатил" на капоте инспектора Укртрансбезопасности
Правоохранители со стрельбой задержали наркоторговца
Правоохранители со стрельбой задержали наркоторговца
Пьяный мужчина избил женщину в маршрутке на глазах у других пассажиров
Пьяный мужчина избил женщину в маршрутке на глазах у других пассажиров
В центре города на парковке застрелили предпринимателя
В центре города на парковке застрелили предпринимателя
Раскаленная лава сделала дырку в лодке — много раненых
Раскаленная лава сделала дырку в лодке — много раненых
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 540
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 423
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3105
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1593
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3474
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 387
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
пятница, 20 июля 2018 01:35

Отравление в лагере: Родители девочки, которая в коме, рассказали о состоянии дочери

  Комментировать
Отравление в лагере: Родители девочки, которая в коме, рассказали о состоянии дочери
8-летняя девочка впала в кому после отравления в лагере под Киевом. Фото: Depo.Київ

8-летняя Марго, самая тяжелая из отравившихся в лагере "Славутич", пережила сложную операцию на головном мозге. Врачи воздерживаются от прогнозов относительно ее состояния.

Ее родители круглосуточно находятся в отделении токсикологии столичного "Охматдета". Две недели назад туда привезли их ребенка в коме и на аппарате искусственной вентиляции легких. Положительной динамики врачи за это время не наблюдают, сообщает ТСН.

Родители уже готовят судебный иск в лагерь, материальных возмещений не просят, требуют только наказать виновных.

Мама девочки рассказала, что в день отравления медперсонал лагеря убеждал родителей, что состояние девочки удовлетворительное. "Я приезжаю туда и вижу: мой ребенок лежит никакой, это мягко говоря", - рассказала женщина. Первое, что бросилось в глаза - раздутый живот дочери. "Говорю: Маргуся, вставай, котик, я тебе помогу, в туалет отведу тебя. На что она говорит: мамочка, я не могу идти. Я ее подвожу, мы проходим буквально два метра и она теряет сознание".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 12 детей отравились в оздоровительном лагере

Далее была скорая, которая доставила Марго в районную больницу. В течение ночи врачи там боролись за жизнь девочки - у него останавливалось дыхание, начинались страшные судороги, ребенок в сознании так и не пришла. "Сначала врачи сказали, что вкололи ей расслабляющее и она вошла в медикаментозный сон, но медикаментозный сон так и не закончился", - говорят родители.

Они уже консультировались с зарубежными клиниками, но и в Америке, и в Европе им отвечают одинаково. "Конкретного лечения для вашего ребенка не существует", - рассказывают они.

Украинские же медики отказываются даже прогнозировать, сможет ли девочка выйти из комы - процент такой вероятности невысок.

Больше всего родителей возмущает тот факт, что ребенку вовремя не оказали помощь, скрывали ее состояние. Семья уже готовит иск в суд. "Нет позиции, что мы хотим какого-то возмещения или каких-то материальных благ. Позиция такова, что ребенок пострадал в результате ненадлежащих санитарных условий и какой-то служебной халатности со стороны должностных лиц данного лагеря. Соответственно, они должны быть привлечены к ответственности", - пояснил адвокат Тарас Беспалый.

В частном детском оздоровительном заведении санаторного типа "Славутич" в селе Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области 2 июля отравились дети. 12 воспитанников "Школы художественной гимнастики Дерюгиных", которые тренируются и отдыхают в лагере, пожаловались на тошноту, головокружение и рвоту. Больше всего пострадала 8-летняя девочка.

Кишечная палочка, стафилококк и патогенная флора - все это обнаружили эксперты в отобранных образцах из лагеря. Смену закрыли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отравление в лагере: Родители девочки, которая в коме, рассказали о состоянии дочери». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 2 Просмотров: 77359
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 68672
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
9
 Просмотров: 59306
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 57262
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем Просмотров: 29871
Больше всего комментируют
10
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
9
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
8
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
7
В России рождается новый нацизм - Бабченко
5
Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе
Голосов: 329
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua