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МВД штурмует базу охранной фирмы Медведчука "Шторм" на Трухановом острове в Киеве.

Под предлогом необходимости проведения обыска к воротам базы подогнали тяжелую строительную технику для демонтажа ограждений, сообщил в facebook нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

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"Кто-то из крупных начальников, похоже, в детстве в войнушку не наигрался, вот и чудят. Лучше бы чем-то полезным занялись, а вертолеты со спецназом к границе с Россией бы направили. Там они нужнее сегодня", - пишет Кузьмин.

Новость дополняется.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Их обвиняют в государственной измене, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram. 19 февраля СНБО ввела санкции против нардепа из ОПЗЖ, кума президента РФ Путина Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Ограничения применили в рамках уголовного производства по поводу финансирования терроризма. Его расследует СБУ.