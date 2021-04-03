По Медведчуку и Козаку открыли уголовное дело - обвиняют в госизмене

19 февраля СНБО ввела санкции против нардепа с ОПЗЖ, кума президента РФ Путина Виктора Медведчука. Фото: pinterest.com

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Их обвиняют в государственной измене, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"Такую информацию я получил от Офиса генпрокурора в ответ на мое заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под статью "государственная измена". Мое заявление приобщили к материалам уголовного производства, которое уже ведется Государственным бюро расследований", - написал он.

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По словам Гончаренко, его заявление касается высказываний Медведчука в интервью российскому пропагандистской телеканала RT.

"Там Медведчук комментировал вопросы, касающиеся введения санкций СНБО в отношении Козака, а также аннулирования лицензий "112", ZIK и NewsOne. Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену", - отмечает нардеп.

19 февраля СНБО ввела санкции против нардепа с ОПЗЖ, кума президента РФ Путина Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Ограничения применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.