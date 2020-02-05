Мужчины взорвали гранату в автомобиле - один выжил

Областная полиция взялась определять обстоятельства взрыва гранаты в Жмеринском районе. Это произошло 4 февраля. Пострадали три человека.
По информации полиции, между нетрезвыми мужчинами, которые находились в салоне автомобиля Mercedes, возник конфликт. Один из участников достал гранату (предварительно, РГД-5). Пострадавшие в возрасте 21, 34 и 36 лет.
Их с травмами различной степени тяжести доставили в реанимационное отделение Жмеринской больницы.
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В салоне находился еще 52-летний пассажир, но успел выпрыгнуть и не пострадал.
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В Днипре взорвалась граната, привязанная к автомобилю. Взрыв произошел, когда водитель завел двигатель.
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