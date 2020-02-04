В машине взорвалась граната

Водитель не знает, кто мог устроить взрыв. Фото: полиция

В Днепре взорвалась граната, привязанная к автомобилю.

Взрыв произошел, когда водитель завел двигатель, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской обл.

"4 февраля около 11.00 в полицию поступило сообщение от владельца автомобиля о том, что по проспекту Пушкина произошел взрыв автомобиля "Хюндай"", - говорится в сообщении.

"Сел в машину, завел. И только он немного отъехал - сразу рвануло! Взрыв очень большой был! Сильный! И сразу дым, черный большой дым. Я испугалась и убежала домой", - рассказала свидетельница происшествия журналистам ТСН.

Владелец авто является предпринимателем с Одесской области. Занимается строительными работами. В многоэтажке, возле которого произошел взрыв, он снимает жилье. Сам пострадавший сейчас заявляет, что ни с кем конфликтов не имел.

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"Дали предварительное заключение, что взорвалась граната РГД-5. Водитель сотрудничает со следствием. Однако не представляет, с чем может быть связан этот инцидент. Будем рассматривать все возможные версии, начиная от рода деятельности личности водителя и его возможных мотивов", - прокомментировала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

В Харькове в квартире многоэтажки на ул. Светлой в результате взрыва погиб 62-летний мужчина. По заключению специалистов, в доме взорвалась граната "РГД-5", сообщили в отделе коммуникации областной полиции.