В машине взорвалась граната

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 801
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 720
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 5148
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1161
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5544
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1323
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2700
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1584
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1620
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 765
Фото
Все фото
6
4
3
3
3
Проститутки работали на банду грабителей
Проститутки работали на банду грабителей
В Киеве между гаражами нашли труп неизвестной
В Киеве между гаражами нашли труп неизвестной
В столице загорелась электричка
В столице загорелась электричка
26-летнего мужчину возле кафе зарезал знакомый
26-летнего мужчину возле кафе зарезал знакомый
Водитель автобуса, который вез школьников, умер за рулем
Водитель автобуса, который вез школьников, умер за рулем
Видео
Все видео
Рассказали о блоггерах, погибших в шахте
Рассказали о блоггерах, погибших в шахте
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
Спасатели вытаскивали автомобили из снежных заносов
Спасатели вытаскивали автомобили из снежных заносов
Опубликовали якобы разговор киборга "Бучи" с работником СБУ
Опубликовали якобы разговор киборга "Бучи" с работником СБУ
Взрыв во время массовой драки попал на видео
Взрыв во время массовой драки попал на видео
Интервью
1/5
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 603
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 441
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3213
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 765
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1440
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1512
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
вторник, 04 февраля 2020 19:00

В машине взорвалась граната

  Комментировать
В машине взорвалась граната
Водитель не знает, кто мог устроить взрыв. Фото: полиция

В Днепре взорвалась граната, привязанная к автомобилю.

Взрыв произошел, когда водитель завел двигатель, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской обл.

"4 февраля около 11.00 в полицию поступило сообщение от владельца автомобиля о том, что по проспекту Пушкина произошел взрыв автомобиля "Хюндай"", - говорится в сообщении.

"Сел в машину, завел. И только он немного отъехал - сразу рвануло! Взрыв очень большой был! Сильный! И сразу дым, черный большой дым. Я испугалась и убежала домой", - рассказала свидетельница происшествия журналистам ТСН.

Владелец авто является предпринимателем с Одесской области. Занимается строительными работами. В многоэтажке, возле которого произошел взрыв, он снимает жилье. Сам пострадавший сейчас заявляет, что ни с кем конфликтов не имел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 37-летний мужчина подорвался в собственном доме

"Дали предварительное заключение, что взорвалась граната РГД-5. Водитель сотрудничает со следствием. Однако не представляет, с чем может быть связан этот инцидент. Будем рассматривать все возможные версии, начиная от рода деятельности личности водителя и его возможных мотивов", - прокомментировала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

В Харькове в квартире многоэтажки на ул. Светлой в результате взрыва погиб 62-летний мужчина. По заключению специалистов, в доме взорвалась граната "РГД-5", сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В машине взорвалась граната». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
февраля

16 человек погибли в пожаре

Самое читаемое
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 72488
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на заявление &quot;слуги народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на заявление "слуги народа"
39
 1 Просмотров: 43588
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине 1 Просмотров: 12708
&quot;Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим&quot; - как прошел свадебный бум в столице
"Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим" - как прошел свадебный бум в столице
6
 Просмотров: 9612
Стало известно, кого убили в центре столицы
Стало известно, кого убили в центре столицы Просмотров: 8793
Происшествия
Проститутки работали на банду грабителей
Проститутки работали на банду грабителей
6
 Просмотров: 657
23-летнего украинца нашли мертвым в итальянском отеле
23-летнего украинца нашли мертвым в итальянском отеле Просмотров: 864
Суд принял решение в отношении Юлии Кузьменко
Суд принял решение в отношении Юлии Кузьменко Просмотров: 549
Жертвами 60-летнего педофила стали 17 детей
Жертвами 60-летнего педофила стали 17 детей Просмотров: 918
В Киеве между гаражами нашли труп неизвестной
В Киеве между гаражами нашли труп неизвестной
4
 Просмотров: 1557
Больше всего комментируют
3
Количество умерших от коронавируса неумолимо растет
3
Активист судится с президентом
3
Сколько украинцев доверяют Зеленскому - опрос
3
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
2
Соседка по палате обокрала девочку, которую поджег родной отец
Голосов: 1040
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua