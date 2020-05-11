Мужчину зарубили и похоронили в собственном дворе

Фото: mk.npu.gov.ua

10 мая жительница Житомира заявила в полицию, что ее 61-летний брат из села Мешково-Погорелово Витовского района Николаевской области несколько дней на связь не выходит.

Мужчину нашли убитым под деревом в собственном дворе, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В ходе осмотра домовладения в саду под деревом правоохранители обнаружили свежо перекопанную почву. А под ним - тело пропавшего мужчины с рубленой раной головы, которое было замотанное в покрывало", - сказано в сообщении.

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Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к совершению преступления. Открыли уголовное производство.

Всех, кто располагает информацией об обстоятельствах смерти потерпевшего, просят сообщить по телефонам (0512) 44-68-58, 102.

Под Киевом нашли убитым без вести пропавшего 23-летнего мужчину. Его разыскивали почти неделю. Мужчину убили и закопали в лесу в Киево-Святошинском районе.