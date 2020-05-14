Мужчину с проломленным черепом выбросили на заброшенной ферме

На территории заброшенной птицефермы неподалеку от села Фараоновка Саратского района Одесской области нашли убитого мужчину.
Предварительное установлено, что смерть наступила неделю назад от черепно-мозговой травмы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Приметы погибшего: на вид 40-50 лет, рост около 180 см, волосы русые короткие, был одет в синие джинсы и серый свитер.
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Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают личность погибшего и обстоятельства происшествия, назначен ряд экспертиз, в частности судебно-медицинская, которая установит окончательную причину смерти мужчины.
Всех, кому известно что-нибудь об этом мужчине или обстоятельства происшествия, полицейские просят обратиться в Саратский ОП по телефонам (048) 21 47 5, (097) 819866 5.
В Киеве на бульваре Верховной Рады, 14б нашли труп мужчины. Тело лежало под балконами 25-этажного дома. Погибший был без верхней одежды и обуви, а на руках надеты перчатки.
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