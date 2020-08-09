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воскресенье, 09 августа 2020 16:44

Мужчину разорвало артснарядов
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В Харьковской области в частном дворе произошел взрыв. В результате погиб 39-летний мужчина
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
В Харьковской области в частном дворе произошел взрыв. В результате погиб 39-летний мужчина
В Харьковской области в частном дворе произошел взрыв. В результате погиб 39-летний мужчина

В селе Семеновка Первомайского района в Харьковской области в частном дворе произошел взрыв. В результате погиб 39-летний мужчина.

Трагедия произошла, когда мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, сообщили в МВД.

Сначала сообщалось, что 39-летний мужчина проводил работы по сварке тракторной косилки, когда неожиданно произошел взрыв. Но затем в МВД уточнили, что причиной инцидента является то, что сдетонировал артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, который пытался разобрать человек.

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"В результате ему оторвало обе ноги и левую руку. Жена пострадавшего сразу вызвала скорую помощь. Его госпитализировали в больницу, где он находился в тяжелом состоянии. Медикам, к сожалению, не удалось спасти пострадавшего", - сказано в сообщении.

В полиции устанавливают все обстоятельства гибели мужчины.

В Днепре в результате взрыва в частном доме пострадал 37-летний мужчина. Инцидент произошел в одном из домов Самарского района. Мужчина нашел в лесу неустановленный снаряд и утром решил разобрать его. Когда он пытался это сделать, прогремел взрыв.

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