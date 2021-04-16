Мужчину расстреляли в спину у подъезда

В Николаеве неизвестный расстрелял мужчину.

После содеянного, преступник сел в автомобиль и скрылся, сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

"15 апреля в 23:45 в полицию поступило сообщение о том, что в Николаеве во дворе дома по улице Декабристов неизвестный стрелял в мужчину. Предварительно установлено, что 38-летнему мужчине нанесено несколько огнестрельных ранений в спину, от которых он погиб на месте ", - говорится в сообщении.

Фото: mk.npu.gov.ua

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Устанавливаются все обстоятельства происшествия и продолжаются поиски все причастных к преступлению.

По информации издания Novosti N, погибшего звали Тимур Ш. Ему было 39 лет. Мужчина официально нигде не работал, ранее судимый не был. Пол года назад его по подозрению в торговле наркотиками задержали правоохранители.

В Любашевке Одесской области 40-летний мужчина из охотничьего ружья выстрелил в сожительницу, а затем в себя. Пострадавших немедленно госпитализировали, однако ранение 40-летней женщины оказалось смертельным.