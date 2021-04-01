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четверг, 01 апреля 2021 13:13

Все произошло на глазах у сына: мужчина застрелил жену и попал себе в подбородок
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В Любашевке Одесской области 40-летний мужчина из охотничьего ружья выстрелил в сожительницу, а затем в себя. Пострадавших немедленно госпитализировали, однако ранение 40-летней женщины оказалось смертельным.

Трагедия произошла вечером 30 марта на глазах у 19-летнего чина супругов, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

В Одесской области 40-летний мужчина из охотничьего ружья застрелил 40-летнюю сожительницу, а затем выстрелил себе в подбородок. Стрелка спасли
Фото: od.npu.gov.ua
В Одесской области 40-летний мужчина из охотничьего ружья застрелил 40-летнюю сожительницу, а затем выстрелил себе в подбородок. Стрелка спасли
В Одесской области 40-летний мужчина из охотничьего ружья застрелил 40-летнюю сожительницу, а затем выстрелил себе в подбородок. Стрелка спасли
В Одесской области 40-летний мужчина из охотничьего ружья застрелил 40-летнюю сожительницу, а затем выстрелил себе в подбородок. Стрелка спасли

"Сын супругов рассказал, что вечером семья принимала гостей, а когда те ушли - произошло непоправимое. Парень видел, как родители шли по коридору на улицу. В этот момент отец неожиданно выстрелил в мать из своего ружья, которое была у него в руках. Женщина упала на пол и мужчина бросился к ней. А когда осознал, что натворил, из того же оружия выстрелил себе в подбородок", - рассказали полицейские.

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Мужчину прооперировали, он и находится в больнице под наблюдением полицейских.

"Семья по месту жительства характеризуется положительно. Следователи устанавливают, что стало поводом для подобного поступка мужчины", - говорит начальник Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко.

Мужчине сообщили о подозрении, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Киеве в квартире по ул. Якубовского нашли мертвыми 57-летнюю женщину и ее 63-летнего мужа. Вероятно, мужчина убил жену, а затем покончил с собой. На теле женщины множественные раны головы и резаная рана шеи, а на теле мужчины резаная рана шеи и руки.

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