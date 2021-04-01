Все произошло на глазах у сына: мужчина застрелил жену и попал себе в подбородок

В Любашевке Одесской области 40-летний мужчина из охотничьего ружья выстрелил в сожительницу, а затем в себя. Пострадавших немедленно госпитализировали, однако ранение 40-летней женщины оказалось смертельным.

Трагедия произошла вечером 30 марта на глазах у 19-летнего чина супругов, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: od.npu.gov.ua

"Сын супругов рассказал, что вечером семья принимала гостей, а когда те ушли - произошло непоправимое. Парень видел, как родители шли по коридору на улицу. В этот момент отец неожиданно выстрелил в мать из своего ружья, которое была у него в руках. Женщина упала на пол и мужчина бросился к ней. А когда осознал, что натворил, из того же оружия выстрелил себе в подбородок", - рассказали полицейские.

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Мужчину прооперировали, он и находится в больнице под наблюдением полицейских.

"Семья по месту жительства характеризуется положительно. Следователи устанавливают, что стало поводом для подобного поступка мужчины", - говорит начальник Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко.

Мужчине сообщили о подозрении, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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