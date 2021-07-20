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вторник, 20 июля 2021 12:59

Мужчину, который зарубил дочь и жену, судили за их избиение

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Мужчину, который зарубил дочь и жену, судили за их избиение
В Луцке 62-летний мужчина убил 56-летнюю жену и 22-летнюю дочь. Тела нашла соседка и вызвала полицию. Подозреваемого задержали. Фото: vl.npu.gov.ua

62-летнего мужчину, который зарубил бывшую жену и дочь в Луцке, уже судили за их избиение.

Погибшая неоднократно вызывала полицию из-за насилия со стороны бывшего мужа, пишет ИА "Волынские новости" со ссылкой на собственные источники.

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Криков пострадавших утром соседи не слышали, рассказывают. Отмечают, что ранее мужчина часто хватался за нож, угрожал дочери и бывшей жене убийством, неоднократно бил их.

В мае этого года мужчину судили за избиение экс-жены и дочери. Но учитывая то, что мужчина является безработным пенсионером и имеет III группу инвалидности, ему только назначили штраф в размере 1530 грн.

Трагедия произошла в одной из квартир многоэтажки на просп. Соборности. 20 июля в 7:15 в полицию обратилась соседка пострадавших. Рассказала, мужчина убил жену и дочь 56 и 22 лет.

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