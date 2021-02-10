Мужчину, который собирал деньги на лечение, заметили на заграничном курорте

Деньги 24-летний мужчина начал собирать еще осенью прошлого года Фото: pixabay.com

В Волынской области разгорелся скандал из-за 24-летнего мужчины, который собирал деньги на лечение, а потом поехал на отдых в Доминикану.

Деньги начал собирать еще осенью прошлого года, пишет "Первая Сотня". Ему нужно было $50 тыс., чтобы лечиться в Турции.

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Мужчина аргументирует это тем, что его бабушка взяла кредиты и подарила внуку отдых как реабилитацию.

"В период ремиссии, неопределенности и переживаний многое зависит от физического и психического состояния. Никто не знает, что ждет впереди. После 9 химий укрепить здоровье и порадоваться белому свету с любимым человеком Олей, которая поддерживала меня на протяжении 2 лет - это большое счастье, радость. И это сильные лекарства. Спасибо всем, кто поддерживал меня на всех этапах моей борьбы с болезнью. А тебе, бабушка - за неожиданный бесценный дар. Главное, что ты мой ангел-хранитель по жизни ", - написал в Instagram мужчина.

Мужчина сказал, что доказывать кому-то что-то бесполезно, и назвал людей черствыми.

На Ивано-Франковщине полицейские разоблачили мошенников, которые под видом социальных работников грабили пожилых людей. Злоумышленники похищали золото и деньги, "работая под прикрытием" и предоставляя якобы социальные услуги, входили в доверие пожилых людей.