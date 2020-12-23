Мошенники называли себя социальными работниками и грабили пожилых людей

На Ивано-Франковщине полицейские разоблачили мошенников, которые под видом социальных работников грабили пожилых людей.

Злоумышленники похищали золото и деньги, "работая под прикрытием" и предоставляя якобы социальные услуги, входили в доверие пожилых людей, сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

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Фото: npu.gov.ua

"В полицию начали поступать сообщения исключительно от пенсионеров о том, что после визита соцработников они не находят своих сбережений, а также и ювелирных украшений. 22 декабря к франковским полицейским обратился 81-летний житель областного центра. Мужчина рассказал, что в его квартиру пришли 2 неизвестные женщины и представились работниками социальных служб. Пока одна из них общалась с потерпевшим, другая похитила 5 тысяч гривен и часы. В тот же день за помощью обратилась 67-летняя франковка, у нее тоже 2 женщины похитили деньги, мобильный телефон и ювелирные изделия", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что мошенники действовали по отточенной схеме, а роли между ними были четко распределены. Преступники искали пожилых людей, представлялись соцработниками. Одна женщина общалась с пострадавшими, другая - осматривала помещение в поисках денег. Действовала быстро, а на осмотр тратила считанные минуты, поскольку понимала, что тайников у пенсионеров немного. Еще двое мужчин контролировали территорию возле дома.

Автомобиль мошенников остановили на выезде из области. В салоне были 4 человека: двое мужчин и две женщины. Все они жители Волынской области. 31-летняя и 21-летняя женщины обоснованно подозреваются в совершении этих краж, младшая из них ранее судима за аналогичные преступления. Им грозит от 3 до 6 лет лишения свободы. Мужчин на причастность к преступлению будут проверять.

Полицейские задержали 5 членов банды, которая подозревается в грабежах на территории Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областей. В Марганце трое из них ворвались в дом пенсионеров 8 декабря. Били и душили 79-летнего мужчину и его 80-летнюю жену, пока те не отдали 20 тыс. грн и мобильный телефон. А днем ​​ранее в Апостоловском районе двое мужчин и женщина проникли в дом 74-летнего мужчины. Злоумышленники завладели его пенсионным удостоверением и банковской карточкой.