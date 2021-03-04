Мужчину избили на пешеходном переходе: что натворил

Мужчину избили за то, что переходил дорогу на красный свет Фото: pixabay.com

В Ровно жестоко избили мужчину за то, что переходил дорогу на красный свет.

У пострадавшего подозрение на перелом носа и черепно-мозговую травму, пишут "Стражи эспрессо" в Telegram.

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По словам очевидцев, от мужчины было слышно алкоголем. Он стоял посреди пешеходного перехода вблизи торгового центра, когда на зеленый сигнал светофора ехал автомобиль. Автомобиль сначала остановился перед мужчиной, а потом из него вышли несколько человек и начали бить пешехода руками и ногами.

Нападавшие скрылись с места в неизвестном направлении. Пострадавшего забрали в больницу, а в полиции начали расследование.

В Виннице водитель легковушки избил прохожего за замечание о парковке авто не на том месте. Нападающий поставил его на газон. После услышанного замечания в свой адрес он выбежал из машины и начал бить ногами мужчину.