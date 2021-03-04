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четверг, 04 марта 2021 11:13

"Герой парковки" побил прохожего за замечание: конфликт закончился неожиданно

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В Виннице водитель легковушки избил прохожего за замечание о парковке авто не на том месте.

Нападающий поставил его на газон. После услышанного замечания в свой адрес, он выбежал из машины и начал бить ногами мужчину. Видео конфликта опубликовали на странице "Останови Лося" в Facebook.

Автор: facebook.com/groups/roadcontrol
  После избиения пострадавший пожал руку "герою парковки"
После избиения пострадавший пожал руку "герою парковки"

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Позже выяснилось, что нарушитель подкупил мужчину, заплатив ему в сервисе за ремонт телефона. Мужчина, который сделал ему замечание, согласился урегулировать конфликт мирно. Несмотря на свое избиение, он пожал руку "герою парковки". Участники конфликта записали видео, на котором рассказали, что уладили спор мирно.

В комментариях украинцы не поняли, почему мужчина, которого избили, согласился уладить все мирно.

В Одессе охранники торгового центра избили и умыли зеленкой мужчину, которого заподозрили в краже. Инцидент произошел в магазине "Таврия Афины".

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Дата
04
марта

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