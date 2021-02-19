В Одессе охранники торгового центра избили и умыли зеленкой мужчину, которого заподозрили в краже.
Инцидент произошел в магазине Таврия Афины. Соответствующее видео опубликовали в Instagram.
"Бесчеловечность охраны. Мужчина зашел со своим товаром в магазин без чека и не смог это доказать", - говорится в подписи к видео.
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Позже охранное агентство ЗЕВС прокомментировал ситуацию. Там заявили, что это прошлогодний случай и мужчина воровал алкогольные напитки. Также отметили, что за этот поступок охранников уволили.
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