Мужчину и его сестру нашли убитыми возле дома

На Сумщине нашли мертвыми 64-летнего мужчины и его 69-летнюю сестру. Фото - Delo.ua

В Андрияшевке Роменского района Сумской области нашли мертвыми 64-летнего мужчину и его 69-летнюю сестру.

Тела со следами насильственной смерти на огороде усадьбы нашел сосед, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Известно, что погибший проживал вместе со своей 91-летней матерью, а сестра приехала к ним на пасхальные праздники.

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При осмотре полицейские обнаружили на телах обоих умерших множественные телесные повреждения, рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Причастных к совершению двойного убийства разыскивают. В связи с чем обращаются к гражданам, которые владеют информацией, которая может помочь следствию, сообщить по телефонам: 102 и 098-554-10-01. Анонимность гарантируется.

Расчлененный труп, который нашли в Приморском районе Мариуполя Донецкой области, принадлежит 79-летнему пенсионеру. По подозрению в убийстве и расчленении полицейские задержали 33-летнего жителя Кривого Рога. Он внук потерпевшего.