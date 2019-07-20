Мужчина жестоко убил пенсионерку

Мужчина забил до смерти пожилую женщину. Фото: PMG.ua

В Сумской области 40-летний мужчина избил до смерти пенсионерку.

Как отмечается, мужчина поссорившись с пожилой женщиной, начал доказывать "правоту" кулаками. От полученных травм пенсионерка скончалась. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Пенсионерке было 64 года. О том, что перед смертью ее сильно избили, свидетельствовали многочисленные синяки на ее теле. По предварительным выводам специалистов, причиной ее гибели стали разрывы внутренних органов", - рассказал начальник Шосткинского отдела полиции Сергей Забозлаев.

Правоохранители опросили 40-летнего племянника умершей, который жил с ней в одном доме. Мужчина признался, что тетя умерла после его побоев. Накануне он поссорился с женщиной и избил ее - сначала руками, а потом палкой. После этого ушел из дома, а когда через некоторое время вернулся - обнаружил ее мертвой.

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Сейчас мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. По факту происшествия открыто уголовное производство по статье "умышленные тяжкие телесные повреждения", ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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