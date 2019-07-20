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суббота, 20 июля 2019 19:05

Мужчина жестоко убил пенсионерку

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Мужчина жестоко убил пенсионерку
Мужчина забил до смерти пожилую женщину. Фото: PMG.ua

В Сумской области 40-летний мужчина избил до смерти пенсионерку.

Как отмечается, мужчина поссорившись с пожилой женщиной, начал доказывать "правоту" кулаками. От полученных травм пенсионерка скончалась. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Пенсионерке было 64 года. О том, что перед смертью ее сильно избили, свидетельствовали многочисленные синяки на ее теле. По предварительным выводам специалистов, причиной ее гибели стали разрывы внутренних органов", - рассказал начальник Шосткинского отдела полиции Сергей Забозлаев.

Правоохранители опросили 40-летнего племянника умершей, который жил с ней в одном доме. Мужчина признался, что тетя умерла после его побоев. Накануне он поссорился с женщиной и избил ее - сначала руками, а потом палкой. После этого ушел из дома, а когда через некоторое время вернулся - обнаружил ее мертвой.

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Сейчас мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. По факту происшествия открыто уголовное производство по статье "умышленные тяжкие телесные повреждения", ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Полиция задержала похитителей человека. Двое мужчин, требуя деньги, похитили 37-летнего жителя Белой Церкви. После похищения завезли в лес и избили.

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Дата
20
июля

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