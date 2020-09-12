Мужчина зарезал свою тещу

Мужчина был пьян Фото: www.unian.ua

В Сумской области произошла трагедия. 63-летний мужчина, будучи пьяным зарезал ножом свою тещу. Это произошло вечером 10 сентября. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

"В Кролевецкий отдел полиции поступило сообщение от 59-летней местной жительницы о том, что в дом забежал ее сожитель в состоянии алкогольного опьянения и с ножом в руках.

Женщина сообщила, что успела выбежать из дома, но там осталась ее 78- летняя мать ", – говорится в сообщении.

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Полицейские, приехавшие на место происшествия, установили, что 63-летний мужчина нанес телесные повреждения своей тещи. Женщина скончалась до приезда "скорой".

Мужчину задержали. Открыто уголовное производство за умышленное убийство.

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