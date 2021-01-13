В Киеве 36-летний мужчина зарезал канцелярским ножом бывшую жену.
Трагедия произошла на ул. Закревского. Женщину нашел ее отец. Она лежала на лестничной площадке у дверей, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
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"На спецлинию 102 от мужчины поступило сообщение о том, что на лестничной площадке возле квартиры на улице Закревского он обнаружил дочь с ножевым ранением. На месте правоохранители опросили заявителя и установили, что к его дочери пришел ее бывший муж и попросил выйти в коридор, где завел разговор о восстановлении отношений. Получив отказ, мужчина достал из кармана канцелярский нож и порезал им шею женщине. После этого он позвонил отцу экс-жены и сообщил о содеянном ", - говорится в сообщении.
На месте происшествия полицейские нашли нож, которым мужчина зарезал женщину, и отправили его на экспертизу.
Злоумышленника задержали. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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