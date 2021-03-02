Мужчина закопал на кладбище недоношенного ребенка

Полицейским о том, что произошло, сообщили соседи Фото: pixabay.com

В Белгород-Днестровском Одесской области недоношенного ребенка закопали на кладбище. Полицейским о том, что произошло, сообщили соседи.

Родила младенца 31-летняя женщина, пишет "Думская". Роды проходили дома.

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Ребенок умер через 4 дня. Сожитель женщины отнес младенца на кладбище и сам закопал.

Известно, что на учете роженица не стояла. В полиции уже открыли уголовное производство. Следствие продолжается.

9 февраля в Дубровицкую районную больницу Ровенской области обратилась за помощью женщина. У нее было сильное кровотечение. Врачи сразу выяснили, что женщина недавно рожала. Роженица уверяла, что сама прервала нежелательную беременность. Однако впоследствии призналась полицейским, что родила дома, самостоятельно перерезала пуповину, завернула ребенка в полотенце и в пакет, который затем положила в морозильник.