Мужчина закопал на кладбище недоношенного ребенка

 
Ексклюзивы
1/5
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 351
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1368
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1440
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5661
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1755
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1773
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2241
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1080
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2358
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1242
Фото
Все фото
5
3
4
3
3
23-летнюю женщину затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении
23-летнюю женщину затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении
Женщина, которая в сети обнажалась за деньги, может сесть на 7 лет
Женщина, которая в сети обнажалась за деньги, может сесть на 7 лет
Мужчину похитили во время свидания
Мужчину похитили во время свидания
Мужчина схватил пулю от сына женщины, которую обидел: подробности
Мужчина схватил пулю от сына женщины, которую обидел: подробности
Отца двоих детей, который замертво упал в квартире, убила теща
Отца двоих детей, который замертво упал в квартире, убила теща
Видео
Все видео
Девятиклассник на большой скорости носился по ночному городу на авто
Девятиклассник на большой скорости носился по ночному городу на авто
Неуправляемое такси повалило столб. Он упал на маршрутку с пассажирами
Неуправляемое такси повалило столб. Он упал на маршрутку с пассажирами
Опасный преступник прятался от полицейских в диване: подробности
Опасный преступник прятался от полицейских в диване: подробности
Пьяный водитель на Fiat врезался в здание - момент попал на видео
Пьяный водитель на Fiat врезался в здание - момент попал на видео
Мужчина сел в такси и исчез. Его нашли зарезанным
Мужчина сел в такси и исчез. Его нашли зарезанным
Интервью
1/5
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 342
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 324
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1737
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку
Просмотров: 711
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3798
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
02 марта 2021
Просмотров: 117
Притягуючи катастрофи
– Привееет, друг! Из Украины? Я люблю Украину! Я сам из Киева, – молодий араб із течкою фотографій біжить пляжем. Ми щойно прилетіли ...
вторник, 02 марта 2021 18:10

Мужчина закопал на кладбище недоношенного ребенка

  Комментировать
Мужчина закопал на кладбище недоношенного ребенка
Полицейским о том, что произошло, сообщили соседи Фото: pixabay.com

В Белгород-Днестровском Одесской области недоношенного ребенка закопали на кладбище. Полицейским о том, что произошло, сообщили соседи.

Родила младенца 31-летняя женщина, пишет "Думская". Роды проходили дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врач продал ребенка, родители которого не оплатили роды

Ребенок умер через 4 дня. Сожитель женщины отнес младенца на кладбище и сам закопал.

Известно, что на учете роженица не стояла. В полиции уже открыли уголовное производство. Следствие продолжается.

9 февраля в Дубровицкую районную больницу Ровенской области обратилась за помощью женщина. У нее было сильное кровотечение. Врачи сразу выяснили, что женщина недавно рожала. Роженица уверяла, что сама прервала нежелательную беременность. Однако впоследствии призналась полицейским, что родила дома, самостоятельно перерезала пуповину, завернула ребенка в полотенце и в пакет, который затем положила в морозильник.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина закопал на кладбище недоношенного ребенка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

8 горняков похоронило под завалами на шахте

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 15606
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге Просмотров: 13833
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится Просмотров: 11745
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему 1 Просмотров: 8964
Сестры Кардашьян похвастались прелестями в откровенных позах
Сестры Кардашьян похвастались прелестями в откровенных позах
7
 Просмотров: 5679
Происшествия
Поставил на колени и угрожал пистолетом: полицейского обвинили в пытках
Поставил на колени и угрожал пистолетом: полицейского обвинили в пытках Просмотров: 189
Самоубийство контрактницы на АЭС: что рассказали в полиции
Самоубийство контрактницы на АЭС: что рассказали в полиции Просмотров: 666
ДТП с Дубинским: известно, чье авто протаранил нардеп
ДТП с Дубинским: известно, чье авто протаранил нардеп Просмотров: 927
17-летний парень не вернулся с велопрогулки
17-летний парень не вернулся с велопрогулки Просмотров: 360
Двое детей провалились под лед - тело парня ищут
Двое детей провалились под лед - тело парня ищут Просмотров: 279
Больше всего комментируют
8
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
7
Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
3
После митинга под ОП Зеленский заявил о "срочном лечении" судов
2
Ежегодный переход на летнее и зимнее время планируют отменить
Голосов: 56
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть