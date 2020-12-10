Мужчина захватил в заложники сотрудниц банка и угрожал всех взорвать

В Мариуполе мужчина захватил в отделении банка в заложники 3 человека.

Злоумышленник с ножом и неизвестным предметом в руках угрожал взорвать отделение. В заложниках были 3 работницы банка, сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

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Фото: npu.gov.ua

"Сегодня в полицию поступило сообщение о нападении на филиал банка на ул. Лепорского в Левобережном районе Мариуполя и о захвате заложников. Злоумышленник зашел в отделение с коробкой с проводами, в которой, по его словам, находилось взрывное устройство. Мужчина закрыл 3 работниц в комнате и угрожал взорвать всех, если не будет выполнено его требования. Нападающий требовал позвать начальника полиции города, спецподразделение КОРД и журналистов", - говорится в сообщении.

Полицейские вместе с начальником областного главка Николаем Семенишиным, а также спасателями и другими экстренными службами прибыли на место через 5 мин.

Переговоры с мужчиной начали начальник Левобережного отделения полиции Иван Шкуропацкий и командир корда с позывным Майор, которые прибыли на место одними из первых. Полицейские предложили обменять женщин на себя. Однако захватчик не согласился и вел себя агрессивно. Он выдвинул новые требования: позвонить в Торецк, где он жил раньше. Следовательно было принято решение задерживать его.

Злоумышленника обезвредили и задержали. Им оказался 30-летний житель города Торецк. Заложниц освободили. Нож и подозрительный предмет изъяли. Коробку проверили взрывотехники: опасных предметов не обнаружили.

За такие действия мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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