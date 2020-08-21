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пятница, 21 августа 2020 13:40

Террорист захватил автобус с пассажирами
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Месяц назад на центральной площади в Луцке 44-летний Максим Кривошей взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Имел оружие и взрывчатку. Заложников отпустил через 12 ч. Никто не пострадал
Фото: suspilne.media
Месяц назад на центральной площади в Луцке 44-летний Максим Кривошей взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Имел оружие и взрывчатку. Заложников отпустил через 12 ч. Никто не пострадал
Месяц назад на центральной площади в Луцке 44-летний Максим Кривошей взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Имел оружие и взрывчатку. Заложников отпустил через 12 ч. Никто не пострадал
Месяц назад на центральной площади в Луцке 44-летний Максим Кривошей взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Имел оружие и взрывчатку. Заложников отпустил через 12 ч. Никто не пострадал
Месяц назад на центральной площади в Луцке 44-летний Максим Кривошей взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Имел оружие и взрывчатку. Заложников отпустил через 12 ч. Никто не пострадал

Месяц назад, 21 июля, на центральной площади в Луцке 44-летний Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Требовал, чтобы президент Владимир Зеленский записал видео с призывом смотреть фильм "Земляне". А депутаты, судьи и министры публично признали себя террористами в законе.

"Он позвонил нам около 9:30. Сказал, захватил автобус с 20 людьми. Имеет большое количество оружия. Еще в одном людном месте заложил взрывчатку. Часть заложников установили, но на звонки люди не отвечали. Кривош выдвинул требования, но конкретики в них не было. Говорил о недовольстве ситуацией в стране, режимом. Точно не могли понять, чего он хочет. В автобусе раздавались выстрелы", - рассказал Юрий Крошко с Волынской областной полиции.

Мужчина представился правоохранителям Максимом Плохим, который является автором книги "Философия преступника", где он рассказывает о жизни за решеткой. О нем известно, что родился в России, живет в Украине. В прошлом отбыл 2 срока заключения за незаконное хранение и обращение с оружием, а также бандитизм и вымогательство.

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Вечером президент Зеленский выполнил требование Кривоша и обнародовал видеозапись с призывом смотреть фильм "Земляне" 2005 года. Чуть позже это видео было удалено. Через 12 ч. террорист освободил заложников и сдался полиции. Находится под стражей. Там объявлял голодовку в знак протеста против условий содержания в следственном изоляторе. Его адвокат Сергей Тиможинский сообщил, что Кривоша не устраивает применение наручников,

Книгу 2014-го года издатния, автором которой является Максим Кривош, отправили на экспертизу, говорит Александр Хитрик из областной полиции. Из нее можно лучше понять мотивы преступления и психическое состояние человека во время захвата заложников и подготовки к террористическому акту.

Следователи изъяли все экземпляры книги, которые были найдены в квартире Кривоша. В библиотеках они остались в свободном доступе.

В Службе безопасности Украины говорят, что сейчас исследуют также все заявления, которые озвучил Максим Кривош при избрании ему меры пресечения в Луцком районном суде. Там он, в частности, обещал "продолжение перформанса".

Досудебное следствие по делу продолжается.

После задержания Кривоша министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у мужчины были сообщники, которые помогали ему. По словам Авакова, один из них - из Харькова, его уже задержали. Это 44-летний Дмитрий Михайленко. Дома у него изъяли оружие. Он со следствием сотрудничает. Признал свою вину лишь относительно незаконного хранения оружия. 24 июля Дмитрия Михайленко взяли под стражу с правом внести 175 тыс. грн залога, и сумма была внесена. Сам Кривош заявлял, что сообщников у него не было, а это все "выдумки спецслужб".

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Дата
21
августа

Террорист захватил автобус с пассажирами

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