Мужчина забил до смерти знакомого, а тело затащил на кладбище

27 января мужчина пришел к потерпевшему домой и избил его. Когда тот перестал подавать признаки жизни, спрятал тело на кладбище Фото: lmn.in.ua

В Подольском районе Одесской области на кладбище нашли мертвым мужчину.

Погибшим оказался 43-летний житель села Полянецкое, пишет "Думская". Впоследствии выяснилось, что мужчину забил до смерти знакомый. Он жил в том же селе.

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Когда полицейские задержали 27-летнего убийцу, он сразу во всем признался.

27 января мужчина пришел к потерпевшему домой и избил его. Когда тот перестал подавать признаки жизни, спрятал тело на кладбище. Там его и нашли через несколько дней.

Во Владимировке Хмильницкого района Винницкой области 2 брата забили до смерти 3-го. А потом пытались скрыть преступление: убрали в доме и заявили, что нашли родственника бездыханным на веранде.