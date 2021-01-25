Два брата забили третьего

Во Владимировке Хмельницкого района Винницкой области два брата 51 и 47 лет забили до смерти третьего - 61-летнего.
А потом пытались скрыть преступление - убрали в доме и заявили, что нашли родственника бездыханным на веранде дома, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умерла женщина, которую поджег 19-летний брат
"Мужчины рассказывали, что старший брат ночью пришел домой избитый, а утром умер. Однако в доме были признаки борьбы. Было понятно, что мужчину избили в одной из комнат, а родственники потерпевшего скрывают правду. Предварительно установлено, что между мужчинами возник внезапный конфликт. Младший и средний братья избили старшего, от чего он умер. Чтобы скрыть свою причастность к преступлению, мужчины вынесли тело потерпевшего на веранду. Беспорядок в доме убрали, следы крови - смыли", - рассказал начальник Хмельницкого районного отделения полиции Валерий Романюк.
Злоумышленникам объявлено о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
В Новомосковске Днепропетровской области двое мужчин забили до смерти 18-летнего парня. Нападавшие били потерпевшего по голове и туловище.
Комментарии