Два брата забили третьего

В Винницкой области два брата забили до смерти третьего. А потом пытались скрыть преступление. Фото: vn.npu.gov.ua

Во Владимировке Хмельницкого района Винницкой области два брата 51 и 47 лет забили до смерти третьего - 61-летнего.

А потом пытались скрыть преступление - убрали в доме и заявили, что нашли родственника бездыханным на веранде дома, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчины рассказывали, что старший брат ночью пришел домой избитый, а утром умер. Однако в доме были признаки борьбы. Было понятно, что мужчину избили в одной из комнат, а родственники потерпевшего скрывают правду. Предварительно установлено, что между мужчинами возник внезапный конфликт. Младший и средний братья избили старшего, от чего он умер. Чтобы скрыть свою причастность к преступлению, мужчины вынесли тело потерпевшего на веранду. Беспорядок в доме убрали, следы крови - смыли", - рассказал начальник Хмельницкого районного отделения полиции Валерий Романюк.

Злоумышленникам объявлено о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В Новомосковске Днепропетровской области двое мужчин забили до смерти 18-летнего парня. Нападавшие били потерпевшего по голове и туловище.