Мужчина взял в заложники сына и его мать. Грозился убить

Мужчина угрожал зарезать бывшую жену и сына. Фото: pixabay.com

В Харькове 29-летний мужчина держал в заложниках бывшую жену и 4-летнего сына. Угрожал ножом.

Происшествие произошло ночью. Злоумышленник пришел проведать ребенка. Между экс-влюбленными возник конфликт, сообщают в Департаменте уголовного розыска.

Тогда мужчина заблокировал женщину и ребенка в доме потерпевшей, угрожал зарезать

На помощь прибыли сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления, отдела полиции №2 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области. Испуганного мальчика злоумышленник отпустил первым, через 2 ч. правоохранители освободили и заложницу. Никто не пострадал.

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Нарушителя задержали сразу. Ему уже сообщили о подозрении, решают вопрос о мере пресечения.

19 мая женщину привезли в больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки, резаной раной бедра, а также травмами туловища. В больнице правоохранителям она рассказала, что обидел ее родственник. Требовал деньги и держал в заложниках.