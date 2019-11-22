Мужчина выставил на продажу дом с трупом жены

Фото: su.npu.gov.ua

На Сумщине мужчина убил свою жену и хранил ее тело под кроватью в доме, который выставил на продажу. Найденное тело принадлежало 69-летней пенсионерке. Об этом сообщают в полиции.

Соседи обнаружили тело в одной из комнат когда привели покупателей осматривать дом. На место вызвали милицию. Полицейские сообщили, что в доме никто не проживал с августа месяца, поэтому его хозяин выставил на продажу. Его осмотрели и не обнаружили следов насильственной смерти, тело направили на экспертизу. Однако она показала, что смерть наступила от многих внутренних повреждений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина прострелила ногу коллектору

Соседи рассказали, что в доме жила супружеская пара. Они злоупотребляли алкоголем и часто ссорились между собой и с односельчанами. Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали в соседнем районе. Мужчина был жителем Белополье, ранее судимый за убийство. Убийца не возражал свою вину. Рассказал, что все произошло во время празднования Дня Независимости Украины. Они с сожительницей изрядно выпили и уже традиционно поссорились. Мужчина, будучи на двадцать лет моложе сожительницы, избил ее, а наутро обнаружил ее уже мертвой.

Мужчину задержали за убийство. Следствие продолжаются.

В Кременчуге Полтавской области в собственной машине нашли застреленного депутата районного совета Андрея Гаврилова. Подозревают самоубийство.