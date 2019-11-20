Депутата нашли застреленным в машине

В Кременчуге Полтавской области в машине нашли застреленного депутата райсовета. Фото: kg.ua

В Кременчуге Полтавской области в собственной машине нашли застреленного депутата районного совета Андрея Гаврилова. Подозревают самоубийство.

Об этом рассказали в Кременчугском городском отделе полиции.

Это произошло в Нагорной части Кременчуга, неподалеку от кондитерской "Лукас". Здесь расположен частный сектор. Андрей Гаврилов был заперт в салоне, на нем лежала огнестрельное оружие. Машина была заперта и заведено. Салон уже открыли, тело погибшего осматривают.

"Уже известно, почему человек здесь оказался. Он приехал к коллеге по работе. Сам с семьей жил далеко отсюда", - рассказала Анна Васенко из Кременчугской городской полиции.

Андрей Гаврилов был депутатом Кременчугского районного совета. Прописан в районе, хотя жил в Кременчуге. В 2015 году стал депутатом от партии "УКРОП". Возглавлял комиссию по вопросам самоуправления, административно-территориального устройства, депутатской деятельности и этики, законности, правопорядка и борьбы с коррупцией.

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Погибший был предпринимателем, имел несколько магазинов, которые продают курятину.

В октябре в райцентре Шишаки на Полтавщине покончил с собой 55-летний Владимир Петренко - выстрелил в голову из ружья. Был депутатом местного райсовета от партии "ВО "Батькивщина".