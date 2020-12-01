Мужчина выгнал из квартиры сожительницу и хотел изнасиловать ее дочь

В Чернигове 40-летний мужчина пытался изнасиловать несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы

В Чернигове 40-летний мужчина пытался изнасиловать несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы.

Перед этим обидчик выгнал женщину из квартиры, сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 13-летнюю девочку изнасиловал отчим

"27 ноября около 21:00 в полицию поступило сообщение от 37-летней черниговчанки о том, что ее сожитель в состоянии алкогольного опьянения якобы насилует ее дочь. Перед этим мужчина избил и выгнал из квартиры заявительницу. На место происшествия немедленно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Черниговского отдела полиции. Полицейские успели спасти ребенка от изнасилования", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали. 30 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

В Харькове 44-летний мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку. О том, что напали на ее ребенка, полицейским сообщила мать. Мужчина силой затащил девушку в свою квартиру и под угрозами изнасиловал.