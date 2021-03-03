Мужчина выбросился с 23-го этажа и "приземлился" на авто

В Одессе мужчина выпрыгнул из окна 23-го этажа и выжил.

Инцидент произошел в ЖК "Альтаир" около 8 утра, пишет Odessa Live. Пострадавший упал на припаркованный автомобиль. "Скорая" сразу забрала его в больницу.

Фото: odesalive.com.ua

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В каком состоянии мужчина находится сейчас, неизвестно.

Как выяснилось, автомобиль, на который упал мужчина, зарегистрирован на номерах другого региона, а именно - Донбасса. Пока неизвестно, кто именно является владельцем машины.

В Москве 14-летняя школьница выпала из окна 13-го этажа и выжила. Девушка упала на автомобиль, который стоял возле дома.