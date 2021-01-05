Мужчина ворвался в дом и порезал бывшую на глазах у общих детей

На Ивано-Франковщине 35-летний мужчина ворвался в дом 27-летней бывшей жены и порезал ее на глазах у общих детей. Фото: if.npu.gov.ua

В селе Раковец, что в Богородчанском районе Ивано-Франковской области 35-летний мужчина ворвался в дом 27-летней бывшей жены и порезал ее.

Это произошло 4 января в 20:50. Окровавленную женщину нашли родственники и вызвали "скорую" и полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Накануне мужчина звонил жене и угрожал. А потом приехал, выбил входную дверь и с ножом набросился на нее при их малолетних детях. У женщины проникающее ранение живота, порезанные шея, левое предплечье, левое бедро и обе кисти. Ее забрали в больницу. А мужчине, который ранее судимый за совершение аналогичного преступления, пытался убежать. Его остановили односельчане потерпевшей", - рассказали в полиции.

Мужчину задержали. Суд вскоре изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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