Мужчина во время утренней прогулки наткнулся на обгоревший труп женщины

 
Ексклюзивы
1/5
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Просмотров: 477
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Просмотров: 180
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
Просмотров: 729
Нужно заботиться о человеческом капитале - экономист назвал главные задачи для Украины
Нужно заботиться о человеческом капитале - экономист назвал главные задачи для Украины
3 Просмотров: 81
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 630
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 585
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Просмотров: 459
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Просмотров: 2205
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
2 Просмотров: 558
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
Просмотров: 279
Фото
Все фото
6
9
3
5
3
Водитель легковушки влетел в фуру: авто пополам, а в вещах погибшего - &quot;сюрприз&quot;
Водитель легковушки влетел в фуру: авто пополам, а в вещах погибшего - "сюрприз"
Поваленные деревья и сорваные крыши: Каменец-Подольский накрыл мощный ураган
Поваленные деревья и сорваные крыши: Каменец-Подольский накрыл мощный ураган
Деревопад в Киеве наделал беды: фото последствий
Деревопад в Киеве наделал беды: фото последствий
Подтопленные дома и поваленные деревья: непогода наделала бед в восьми областях
Подтопленные дома и поваленные деревья: непогода наделала бед в восьми областях
23-летний сын бизнесмена разбился на Porsche: подробности и фото
23-летний сын бизнесмена разбился на Porsche: подробности и фото
Видео
Все видео
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие
Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие
В Киеве посреди дороги сгорела маршрутка: кадры масштабного пожара
В Киеве посреди дороги сгорела маршрутка: кадры масштабного пожара
Шестеро патрульных, которым дали по восемь лет тюрьмы, продолжают службу
Шестеро патрульных, которым дали по восемь лет тюрьмы, продолжают службу
Захват Кабмина: экс-бойцу "Айдара" объявили о подозрении
Захват Кабмина: экс-бойцу "Айдара" объявили о подозрении
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 810
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 333
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1890
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1539
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2021
Просмотров: 324
Як це розкажеш
Звідки береться серпень? Як упізнається, що він вже тут? Я встав у неділю рано — і все було вже не так, як учора. Стояла особлива тиша, без ...
пятница, 06 августа 2021 15:11

Мужчина во время утренней прогулки наткнулся на обгоревший труп женщины

  Комментировать
Мужчина во время утренней прогулки наткнулся на обгоревший труп женщины
В Кременчуге Полтавской области обнаружили обгоревший труп женщины. Предварительно, она покончила с собой. Фото: npu.gov.ua

Утром 6 августа в микрорайоне "Молодежный" в Кременчуге Полтавской области прохожий обнаружил обгоревшее тело.

Следователи уже установили личность женщины. Ею оказалась 37-летняя местная жительница, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина сожгла себя в подъезде дома

Следователи открыли уголовное производство. Выясняют обстоятельства трагедии.

В районном отделе полиции уточнили, что есть видеозапись, на которой видно, как женщина покупает легковоспламеняющуюся смесь. На месте происшествия обнаружили эту канистру и чеки, передает местное издание "Кременчугская газета".

В Запорожье на территории римо-католического храма женщина совершила самосожжение. Ей было 24 года. На рассвете обгоревшее тело нашли прохожие. Они позвонили в полицию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина во время утренней прогулки наткнулся на обгоревший труп женщины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

На машину выдающегося тренера упала кабина КАМАЗа

Убийцу сожительницы казнили на электрическом стуле

Бойцы разбили вражеский конвой

Египетские пирамиды появились благодаря пиву

Хмельницкого похоронили через месяц после смерти

За полчаса на город упал годовой объём осадков. Вода смыла все

Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина

Самое читаемое
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
28
 Просмотров: 18912
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ Просмотров: 6822
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
 Просмотров: 5274
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
 Просмотров: 4960
&quot;Ищите место в РФ&quot; - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться 5 Просмотров: 4365
Происшествия
Отставка Крищенко: министр МВД прояснил ситуацию
Отставка Крищенко: министр МВД прояснил ситуацию Просмотров: 81
"Искренне сожалею и прошу прощения" - озвучили позицию "подрывника" Кабмина
"Искренне сожалею и прошу прощения" - озвучили позицию "подрывника" Кабмина
 Просмотров: 252
Предложил подвезти в грозу: 14-летняя школьница стала жертвой насильника
Предложил подвезти в грозу: 14-летняя школьница стала жертвой насильника Просмотров: 621
Подозреваемые в убийстве Вербицкого могут выйти на свободу
Подозреваемые в убийстве Вербицкого могут выйти на свободу Просмотров: 180
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
5
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
3
Нужно заботиться о человеческом капитале - экономист назвал главные задачи для Украины
2
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
1
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
1
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
Голосов: 351
Голосование Что больше всего объединяет украинцев?
  • Язык и история
  • Сопротивление агрессии России
  • Нелюбовь к политикам
  • Вера в лучшее будущее
  • Патриотизм
  • Неудовлетворенность действительностью
  • Совместные усилия в преодолении проблем
  • Радость от побед
  • Другое (пишите в комментариях)
Просмотреть