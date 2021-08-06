Мужчина во время утренней прогулки наткнулся на обгоревший труп женщины

В Кременчуге Полтавской области обнаружили обгоревший труп женщины. Предварительно, она покончила с собой. Фото: npu.gov.ua

Утром 6 августа в микрорайоне "Молодежный" в Кременчуге Полтавской области прохожий обнаружил обгоревшее тело.

Следователи уже установили личность женщины. Ею оказалась 37-летняя местная жительница, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - сказано в сообщении.

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Следователи открыли уголовное производство. Выясняют обстоятельства трагедии.

В районном отделе полиции уточнили, что есть видеозапись, на которой видно, как женщина покупает легковоспламеняющуюся смесь. На месте происшествия обнаружили эту канистру и чеки, передает местное издание "Кременчугская газета".

В Запорожье на территории римо-католического храма женщина совершила самосожжение. Ей было 24 года. На рассвете обгоревшее тело нашли прохожие. Они позвонили в полицию.